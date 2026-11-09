Condenaron a 18 meses de libertad a prueba al chofer de ómnibus que protagonizó siniestro en ruta 9 en 2023

La Justicia de Maldonado dispuso este lunes la condena a 18 meses de libertad a prueba del chofer de Copsa que conducía el ómnibus que volcó en enero de 2023 en la ruta 9, que causó la muerte de una adolescente de 15 años y varios lesionados.

El conductor fue condenado por cuatro delitos de lesiones graves culpables con dos delitos de lesiones personales culpables. El 15 de abril, había sido imputado por esta causa.

Deberá cumplir con obligaciones como fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría, prestar servicios comunitarios una vez por semana por dos horas diarias durante diez meses y la prohibición de vehículos por tres meses con retención de la libreta de conducir, de acuerdo al fallo del juez de Maldonado de 4º turno, Juan Manuel Cabrera.

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La Fiscalía de Maldonado de 2º turno estuvo representada en la audiencia de proceso abreviado por la fiscal adscripta Silvana Clavijo.

El siniestro ocurrió el 12 de enero de 2023 a la altura del kilómetro 93 de la ruta 9, en el departamento de Maldonado. El ómnibus de Copsa circulaba hacia el este con 34 pasajeros a bordo cuando despistó, cruzó de senda y volcó. En total, 12 personas resultaron con lesiones de distinta entidad y una adolescente de 15 años falleció.

Seis de los lesionados y la familia de la menor fallecida llegaron a acuerdos reparatorios previos con el chofer y la empresa. En tanto, los otros seis iniciaron un proceso judicial que culminó con la condena este lunes en la que el chofer admitió los hechos y aceptó la pena impuesta.