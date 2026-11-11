Una intensa balacera en Bella Unión dejó dos heridos, entre ellos un adolescente de 17 años

La Policía incautó cargadores y casquillos en la escena de la balacera.

Una intensa balacera ocurrida en la madrugada del martes en Bella Unión, departamento de Artigas, dejó dos personas heridas, entre ellas un adolescente de 17 años.

La Policía fue alertada sobre las 5:00 por disparos en la zona de las calles 19 de Abril y Treinta y Tres, en el barrio Extensión Sur.

Uno de los heridos es un adolescente de 17 años que, según los registros policiales, tiene domicilio en Rivera. Recibió impactos de bala en un brazo, una pierna y la cabeza. Fue trasladado a una mutualista.

El otro herido es un brasileño de 24 años, oriundo de Barra do Quaraí, quien recibió un disparo en una pierna y fue trasladado al hospital local.

Ambos permanecen internados y se encuentran estables.

Videos a los que accedió Subrayado permiten escuchar la sucesión de múltiples disparos durante la balacera.

En la escena, Policía Científica incautó dos cargadores de pistola, uno de ellos con extensión, además de múltiples casquillos y proyectiles que estaban en la calle.

La Fiscalía y la Policía investigan el ataque mediante el relevamiento de cámaras de videovigilancia y la búsqueda de testigos.

Hace una semana, dos hombres resultaron gravemente heridos en un ataque a tiros en el centro de Bella Unión, cuando salían de un gimnasio. Fueron atacados por dos brasileños que los esperaban. Los agresores efectuaron más de 15 disparos y escaparon, pero fueron perseguidos y detenidos por la Policía tras un intercambio de disparos. Ambos sospechosos son brasileños y, según fuentes del caso, se presume que el ataque está vinculado al narcotráfico.