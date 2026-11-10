Sebastián Da Silva a la ministra Fernanda Cardona: "Que se modere un poco en las declaraciones porque conmigo no va a poder"

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva aseguró este martes en el Parlamento que el Ministerio de Industria y la UTE buscan expropiar 330 hectáreas en Cardal, Florida, en campos de muy alta calidad, con índice coneat elevado, en el marco del proyecto de inversión anunciado por Solaria para la instalación de un parque destinado a data center, alimentado con energía solar.

Da Silva dijo que “hay una pelea por la tierra que ya se está dando donde es probable que se vayan sustituyendo vacas lecheras por paneles solares a través de arrendamiento”.

Consultado en rueda de prensa sobre lo que sostuvo la ministra Fernanda Cardona, de que con la inversión de Solaria no se verían afectadas tierras fértiles y de muy buena calidad para la producción, el senador Da Silva respondió: “No todos los uruguayos nos comemos los mocos, algunos sabemos la realidad”.

Y agregó: “Que se modere un poco en las declaraciones porque conmigo no va a poder, porque conozco toda la zona, quién es quién, donde están. Si quiere decir medias verdades que no las diga públicamente porque si no vamos a empezar con una enorme cantidad de líos que nadie quiere”.

El lunes, tras una reunión del presidente Orsi con los intendentes de Canelones, Florida y San José, la ministra Cardona negó que la inversión de Solaria abarque 2.700 hectáreas: “es una irrealidad absoluta”.

“Mucha de la información que se está manejando no es la real, es equivocada desde el punto de vista técnico”, aseguró en rueda de prensa.