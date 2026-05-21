Fiscalía investiga denuncia de presunto abuso sexual de un enfermero a una paciente en el Hospital de Young

Investigan una denuncia por presunto abuso sexual en el Hospital de Young. Una paciente en tratamiento denunció a un enfermero de más de 40 años.

El caso es investigado por la fiscal Solana Puglia con apoyo de seccional 6ª y la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

El hecho habría ocurrido el 15 de abril sobre las 22:30 y la denuncia fue radicada por Gabriela Pérez Martins, directora del Hospital de Young, el día 21 de abril, momento en que se dio inicio a las actuaciones.

Seguí leyendo Caso del docente condenado por abusar sexualmente de una alumna irá a la Suprema Corte de Justicia

Fuentes de la investigación indicaron que la denuncia refiere a que el enfermero se encontraba cumpliendo funciones de guardia, cuando habría aprovechado de su condición profesional y la relación de dependencia de la paciente que se encontraba internada, recibiendo tratamiento psiquiátrico. La médica a cargo de la dirección del hospital tomó conocimiento y decidió apartarlo de sus funciones.

El día 17, la paciente comunicó a la nurse responsable del turno que su interés era realizar una denuncia formal por lo ocurrido. La directora decidió que el enfermero continúe sin presentarse a trabajar como medida de protección hacia la víctima y cuatro días más tarde, radica la denuncia ante la Policía.

La paciente, una joven de poco más de 20 años, indicó que se encontraba sola en la habitación cuando el enfermero intentó abusar de ella.

En el marco de la investigación, se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad y se tomó declaración a quienes trabajaron en ese turno. Además, fueron practicadas una serie de pericias médicas y psicológicas a la víctima, a los efectos de certificar eventuales secuelas.

La jueza subrogante Lucía Piñeiro dispuso para el denunciado la prohibición de comunicación por cualquier vía por el término de 180 días y prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros. La resolución alcanza al centro hospitalario las veces que la paciente requiera atención médica. Todas estas medidas rigen mientras avanza la investigación fiscal, que intentará determinar si hubo responsabilidades penales.