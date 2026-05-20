Caso del docente condenado por abusar sexualmente de una alumna irá a la Suprema Corte de Justicia

La defensa del exprofesor de Informática condenado a cinco años de cárcel por abusar sexualmente de una alumna de un colegio de la ciudad de Maldonado llevará el caso a casación, la última instancia jurisdiccional posible ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El abogado Daniel Cháves dijo que su defendido goza del principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, según rige en el actual sistema penal uruguayo. El defensor sostuvo que para desestimar la inocencia de una persona se necesita una doble instancia judicial que determine su responsabilidad penal.

Cháves indicó que su defendido fue absuelto en una sentencia de 2025 y condenado en segunda instancia, con una fuerte discordia de la ministra Beatriz Larrieu.

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El denuncia del caso fue presentada en 2023 por la adolescente, quien afirmó haber sufrido los abusos entre 2016 y 2019, cuando tenía entre 9 y 13 años. De acuerdo con la acusación, el hombre aprovechaba los recreos para quedarse a solas con la víctima en el salón, o cometía los delitos en un lugar donde no había cámaras de vigilancia.

En agosto de 2025, el Juzgado de Violencia Doméstica y Sexual de 1° turno de San Carlos absolvió al imputado, pero el Tribunal de Apelaciones de 2° turno confirmó la condena por reiterados delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado.

El juzgado, en primera instancia, había argumentado inconsistencias en el relato de la estudiante porque —afirmó— que durante tres años nadie en el colegio se había dado cuenta de los abusos. Apelaciones evaluó ese trabajo como incorrecto y alegó que faltó perspectiva de género.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia deberá resolver sobre la inocencia o culpabilidad del docente.