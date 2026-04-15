Fiscalía define este miércoles la situación judicial del detenido por el homicidio del repartidor en el Centro

La Fiscalía de Homicidios tiene a su disposición al hombre de 30 años, señalado como autor del ataque que terminó con la vida de Juan Carlos Mendoza, un repartidor de 62 años. El crimen ocurrió el lunes tras una discusión en el tránsito en el Centro de Montevideo.

El sospechoso fue arrestado por la Policía, también en el Centro, luego de que fugara del lugar en su auto. Mediante cámaras de videovigilancia los investigadores dieron con su ubicación y lo detuvieron a dos cuadras de la escena, en Mercedes y Yí. El homicidio ocurrió en Cuareim y Colonia.

Según la información policial, el conductor del auto Renault Logan blanco discutió con el repartidor, que estaba en una moto, y lo apuñaló con un destornillador en plena calle. El crimen quedó filmado en una cámara de seguridad de la cuadra —también un testigo filmó desde un balcón— y la Policía Científica trabajó en la escena.

Esas son algunas de las pruebas que tiene, de momento, la Fiscalía, que deberá decidir la situación judicial del detenido este miércoles, en vista de que se cumplen las 48 horas legales de la detención.

Por este caso, la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya convocó a una movilización que se realizó en la tarde del martes en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo de justicia y mejores condiciones de seguridad para el sector.

El velatorio de Mendoza se realizó en la tarde noche del miércoles en el barrio Cordón, adonde asistieron decenas de repartidores en sus motos.