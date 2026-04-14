Aviso a la población por ciclón extratropical con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes

Otro ciclón extratropical, como el del miércoles 8 de abril (foto) se anuncia para este miércoles 15. Foto: Eduardo Castro, Subrayado.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este martes un aviso a la población por la formación de un ciclón extratropical que afectará a todo el país con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes , desde el miércoles 15 hasta el viernes 17.

“A partir del miércoles 15 y hasta el viernes 17, se esperan precipitaciones en todo el país. Durante este período en las zonas litoral oeste y este se prevén los valores más elevados de lluvia, entre 40-80 mm o superiores. Dichas precipitaciones pueden estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes”, dice el informe oficial, y agrega que “hacia la noche del viernes esta situación comenzará a mejorar gradualmente desde el litoral oeste”.

Vientos fuertes y persistentes

“En la mañana del jueves 16 se espera un aumento en la intensidad del viento sostenido de componente Norte en la zona Este, entre 50-60 km/h, disminuyendo de intensidad desde la tarde”, detalla el informe del Inumet.

“A partir de la madrugada del viernes 17, con la rotación del viento al suroeste, se estima un nuevo incremento de la intensidad con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h, afectando al sur del río Negro, principalmente en la franja costera”, agrega Meteorología.