Movilización de repartidores: "No lo tomemos como un suceso aislado que le pasó a un inmigrante, esto está ocurriendo"

Juan Pintos, vocero del grupo de repartidores que se movilizó este martes en plaza Independencia, dijo que el homicidio del delivery ocurrido el lunes de noche tras una discusión de tránsito, no puede ser considerado como un hecho aislado.

En rueda de prensa aseguró que amenazas similares reciben a diario por muchos conductores que están armados y que se molestan cuando un delivery los adelanta.

“Hay un número importante de personas que andan en vehículo que andan armadas, no nada más con un puñal, sino con armas de fuego. Es repetida muchas veces las ocasiones en las que nosotros, que hacemos este trabajo, rebasamos un vehículo y la persona se acerca a un lado de nosotros y nos amenaza con un arma de fuego”, dijo Pintos, y agregó: ¿Por algo tan minúsculo que una persona pierda la vida? ¿A eso está llegando esta sociedad? ¿Los niveles de tolerancia se perdieron, son cero. No tenemos la capacidad de diálogo y hablar entre nosotros y si hay una circunstancia solucionarla como seres humanos?”

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Juan tenía 62 años y fue apuñalado con un destornillador en el abdomen por un hombre que se bajó de su auto para increparlo por una maniobra. El agresor fue detenido a pocas cuadras.

“Salió de mañana a trabajar, se despidió de su familia y no regresa”, dijo Pintos sobre su compañero, a quien definió como “una persona responsable, excelente padre”. “Por eso es que nosotros estamos tan indignados”, insistió.

Según expresó la familia de Juan, decidieron venir a Uruguay por la seguridad, pero eso cambió “de un tiempo para acá”, alertó Pintos.

“En primera instancia cuando llegamos aquí sentimos que existe como un estado de seguridad y uno se podía desplazar con cierta tranquilidad en las calles, pero de un tiempo para acá como que la inseguridad nos está alcanzando a cada uno de nosotros”, dijo el delivery.

“No lo tomemos como un suceso aislado que le pasó a un inmigrante, esto está ocurriendo en la sociedad de Montevideo. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Estado tome las cartas necesarias y todas las personas que cometen este tipo de delitos sean penados con todo el peso de la ley y que no sea, mira, te vamos a colocar un grillete y te vas para tu casa”, reclamó.

El delivery pidió hablar de esto con el presidente Yamandú Orsi y con el intendente Mario Bergara, porque dijo que los controles sobre los delivery son constantes, por ejemplo en el uso de implementos de seguridad, pero no se sienten seguros en la calle y exigen medidas de parte de las autoridades.