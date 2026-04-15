"El gobierno dio marcha atrás con la propuesta de liberar presos", celebró Pedro Bordaberry y dijo que su interpelación "fue clave"

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry celebró la decisión del presidente Yamandú Orsi de revisar y si es necesario retirar del proyecto de ley enviado al Parlamento para modificar el Código del Proceso Penal (CPP) los artículos que cambian el instituto de la libertad anticipada y que, en una primera instancia, incluían delitos que ahora están fuera de esta posibilidad.

“El gobierno dio marcha atrás con la propuesta de liberar presos. Es importante reconocer cuando un gobierno admite un error y rectifica su camino”, escribió el legislador en redes sociales.

Y agregó: “Esto demuestra la relevancia de las interpelaciones parlamentarias. No solo son control. Son un mecanismo para escuchar y corregir”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PedroBordaberry/status/2044177031223529540?s=20&partner=&hide_thread=false 1 El gobierno dio marcha atrás con la propuesta de liberar presos. Es importante reconocer cuando un gobierno admite un error y rectifica su camino. Esto demuestra la relevancia de las interpelaciones parlamentarias. No solo son control. Son un mecanismo para escuchar y corregir. — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) April 14, 2026

El 9 de abril el senador Bordaberry interpeló al ministro del Interior Carlos Negros por el plan de seguridad anunciado junto al presidente Orsi a fines de marzo, y reclamó “no repetir errores” del pasado, en referencia a la ley del primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010) que permitió liberar más de 1.000 reclusos como forma de descongestionar las cárceles.

“La interpelación reciente fue clave para evitar una medida que muchos considerábamos equivocada. La democracia se fortalece con el debate y la capacidad de rectificar”, concluyó Bordaberry.

En rueda de prensa este martes, Orsi dijo que si "no conforma" la modificación propuesta al CPP sobre la libertad anticipada, hay que "sacar o corregir" lo que sea considerado "un riesgo".

“Si eso no conforma, evidentemente habrá que sacarlo o corregirlo”, dijo el presidente.