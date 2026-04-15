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CAMBIOS AL CPP

"El gobierno dio marcha atrás con la propuesta de liberar presos", celebró Pedro Bordaberry y dijo que su interpelación "fue clave"

El senador Bordaberry celebró la decisión del presidente Orsi de revisar los cambios a la libertad anticipada propuestos en el proyecto de ley que modifica el Código del Proceso Penal (CPP).

Pedro Bordaberry en la interpelación a Carlos Negro. Foto: FocoUy

Pedro Bordaberry en la interpelación a Carlos Negro. Foto: FocoUy

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry celebró la decisión del presidente Yamandú Orsi de revisar y si es necesario retirar del proyecto de ley enviado al Parlamento para modificar el Código del Proceso Penal (CPP) los artículos que cambian el instituto de la libertad anticipada y que, en una primera instancia, incluían delitos que ahora están fuera de esta posibilidad.

“El gobierno dio marcha atrás con la propuesta de liberar presos. Es importante reconocer cuando un gobierno admite un error y rectifica su camino”, escribió el legislador en redes sociales.

Y agregó: “Esto demuestra la relevancia de las interpelaciones parlamentarias. No solo son control. Son un mecanismo para escuchar y corregir”.

Yamandú Orsi. Foto: FocoUy
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El 9 de abril el senador Bordaberry interpeló al ministro del Interior Carlos Negros por el plan de seguridad anunciado junto al presidente Orsi a fines de marzo, y reclamó “no repetir errores” del pasado, en referencia a la ley del primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010) que permitió liberar más de 1.000 reclusos como forma de descongestionar las cárceles.

“La interpelación reciente fue clave para evitar una medida que muchos considerábamos equivocada. La democracia se fortalece con el debate y la capacidad de rectificar”, concluyó Bordaberry.

En rueda de prensa este martes, Orsi dijo que si "no conforma" la modificación propuesta al CPP sobre la libertad anticipada, hay que "sacar o corregir" lo que sea considerado "un riesgo".

“Si eso no conforma, evidentemente habrá que sacarlo o corregirlo”, dijo el presidente.

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