Padres de víctimas piden aumentar penas a conductores que provocan siniestros de tránsito fatales

Un grupo de padres de víctimas fatales en siniestros de tránsito reclama al Parlamento la aprobación de una ley que aumente las penas para los conductores que provocan estas muertes por negligencia o imprudencia.

“Buscamos que las penas sean más justas para los homicidas en siniestros de tránsito”, dijo a Subrayado Verónica Ferrer, y explicó: “No somos de un organismo ni de ninguna ONG, somos las voces de los padres que queremos que esto sea escuchado y sea cambiado”.

“Las penas son vergonzosas. Ningún asesino al volante va preso. Van a la seccional, hacen tareas comunitarias, tienen prisión domiciliaria”, apuntó Ferrer.

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Este grupo de padres también cuestiona los controles que se realizan sobre los conductores imputados y condenados por siniestros de tránsito.

“Los organismos del Estado no tienen información cruzada”, dijo Ferrer, y contó lo que pasó en su caso.

“En mi caso el muchacho tenía la libreta de conducir retenida en el juzgado, pero fue a Florida, se sacó una liberta falsa y siguió manejando como si nada”, contó.