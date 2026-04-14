El gobierno busca desistir de propuesta sobre libertad anticipada

El presidente Yamandú Orsi informó que el gobierno buscará dejar sin efecto la propuesta sobre la libertad anticipada que fue incluida en el proyecto de ley sobre reforma del Código del Proceso Penal.

El anuncio del jefe de Estado surge luego de cuestionamientos al proyecto de ley por las consecuencias de liberación de presos. Incluso organizaciones de Derechos Humanos cuestionaron que esa facultad podía beneficiar a militares procesados por hechos de la dictadura.

El proyecto había sido aprobado en el Poder Ejecutivo con la firma del presidente Orsi y de todos los ministros y enviado al Parlamento el 26 de marzo.

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El texto fue elaborado por un Grupo Asesor Técnico (GAT) de Presidencia, liderado por el Prosecretario Jorge Díaz, quien fue el que informó a la bancada de Senadores del Frente Amplio para lograr que se aprobara para convertir en ley.

Orsi dijo que si "no conforma" la modificación al Código del Proceso Penal sobre la libertad anticipada, hay que "sacar o corregir" lo que sea considerado "un riesgo".

Agregó que "el instituto de la libertad anticipada existe” y recordó que “lo que se había hecho en el año 2017” había sido “excluir de la libertad anticipada algunos delitos”.

Dijo que en este nuevo proyecto se trataba de cambiar eso, no para asegurar la liberación, sino para “dar la posibilidad de que el juez lo analice”

“Vamos a reconsiderarlo en el Parlamento”, aseguró sobre los cuestionamientos tanto de la oposición como de las organizaciones sociales. “Si eso no conforma, evidentemente habrá que sacarlo o corregirlo”, indicó.

“Si se considera que es un riesgo está bueno que analicemos y algunos de esos delitos dejarlos como excluyentes o sacarlos todos. Creo que está bueno ir hacia la modernización y corregir el Código del Proceso, que estuvo muy bueno en el arranque pero después sabemos que tiene errores”, dijo.

El mandatario dio como ejemplo el caso de Moisés Martínez, condenado a 12 años por el homicidio de su padre tras años de abuso: “Se pone sobre la mesa si está bien o mal los 12 años, si debería él regirle esto de la libertad anticipada. Esto es parte de la discusión”.

“Es una discusión muy técnica pero el sentido común también tiene que primar”, agregó.

“En el caso de los crímenes de lesa humanidad, creo que juzgado por ley de crimen de lesa humanidad no son tantos. Capaz sí en el caso de homicidio. No fue pensado para eso pero si genera discusión hay que darla”, aseguró.