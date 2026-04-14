"En todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto", contó un testigo del crimen del delivery

Diego Ibáñez fue testigo de lo que ocurrió este lunes de noche cuando un hombre de 30 años mató a un delivery de 62 años. Habló con Subrayado sobre lo que vio.

Primero, escuchó la discusión. Entonces, se asomó a la ventana y vio como "un muchacho que estaba conduciendo el vehículo blanco va hasta el vehículo a buscar algo".

Lo siguiente fue ver cómo ese hombre "se abalanza de forma violenta sobre el muchacho de Pedidos Ya. El muchacho de Pedidos Ya en defensa agarra el casco y se ve que en ese momento el muchacho que conducía el vehículo, lo apuñaló con un destornillador".

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"El acompañante se bajó, rodeó la moto, y cuando tuvieron como ese intercambio de que el de la moto se defendió con el casco, se escuchó unos gritos de una persona femenina que decía 'no no', que habrá sido ella", añadió.

Tanto conductor como acompañante subieron al auto y se fugaron de la escena. Mientras, la víctima quedó herida.

"Primero dijo, por favor ayúdenme. Ahí es donde estoy grabando y en el video se ve que dice auxilio. Una señora pregunta si se lastimó y él dice 'me apuñalaron'. Corto el video, llamo al 911. Los efectivos policiales vinieron, a los 4 o 5 minutos estaban ahí", añadió.

Un segundo patrullero lo trasladó al Hospital Maciel. El hombre falleció.

"Subí el video con fe de que se haga justicia y que no quede impune el caso, porque me pareció una locura total la violencia que se está ejerciendo en el tránsito y a raíz del tránsito. Fui a declarar, me consultaron cómo habían sido los hechos, le dejé en claro que en todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto y el muchacho de Pedidos Ya parecía defenderse", agregó.