Piden colaboración para encontrar a Petra, una labradora en entrenamiento para asistencia en Fundappas

Petra, una perra labradora de 1 año y medio, está perdida y es buscada por Fundappas . Se extravió el viernes y se ofrece una recompensa para quien pueda dar con su paradero. El número de contacto es 094424099.

"Petra en la tarde del viernes se escapó del patio de juegos, donde los perros salen a hacer su recreación diaria. Se buscó por toda la zona ese mismo día y seguimos buscando y no ha aparecido", contó Vanessa Camarotta, entrenadora de Fundappas.

Los perros hicieron un agujero en el tejido que los protege y se escaparon varios. La mayoría fue recuperada, menos Petra.

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"Si vos la mirás, parece un labrador de seis meses. Parece un cachorro. Es muy menudita. Tiene una manchita blanca en la pera. Está castrada, está chipeada. Los datos de la información del chip están a nombre de Fundappas", detalló Camarotta.

El animal estaba en entrenamiento desde hace "unos dos meses más o menos" para perro guía.

La perra es parte del programa de Fundappas donde es entrenada para asistencia de personas con discapacidad visual y niños con TEA.

Estos perros se entregan de forma gratuita, para que mejore la calidad de vida de estas personas.

Fundappas trabaja desde hace dos décadas y actualmente tiene 20 perros en entrenamiento, en un proceso que lleva casi dos años.

La presidenta de Fundappas, Daniela Calcagno, explicó el vínculo que se genera con estos perros.

FUNDAPPAS TRABAJO

Su padre es usuario de perro guía y cuentan que esta asistencia le trajo independencia.