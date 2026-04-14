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homicidio de un Trabajador

Así fue el momento en que detuvieron al sospechoso de asesinar al delivery en el Centro

El hombre iba acompañado de una mujer. La detención fue en Mercedes y Yí, a dos cuadras de donde ocurrió el asesinato de Juan, de 62 años.

Video de la detención cedido a Subrayado.

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Un hombre de 30 años fue detenido como presunto autor del homicidio de un trabajador de delivery de 62 años, ocurrido el lunes de noche en el Centro de Montevideo tras una discusión de tránsito. La detención quedó registrada en un video al que accedió Subrayado en el que se observa el momento en que la Policía intercepta el vehículo.

El crimen fue a las 19:37 en Cuareim y Colonia. Según la información policial, el conductor de un auto Renault Logan blanco discutió con el repartidor, que estaba en una moto, y lo apuñaló con un destornillador cuando la víctima estaba detenida en la calle. Luego escapó.

A partir del seguimiento por cámaras del Ministerio del Interior y con la matrícula del vehículo, los policías lograron ubicar el auto y lo siguieron hasta Mercedes y Yí, a dos cuadras del lugar del crimen. Allí fue interceptado y detenido el conductor, que iba acompañado de una mujer.

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El repartidor fue trasladado al Hospital Maciel con una herida de arma blanca y en estado grave, pero murió minutos más tarde mientras era atendido.

El detenido, sin antecedentes penales, quedó a disposición del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía especializada. Los investigadores continúan recabando registros de cámaras y testimonios para sumar pruebas, mientras Fiscalía definirá su situación judicial en las próximas horas.

Por este caso, la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya convocó a una movilización que se realizó en la tarde en Plaza Independencia, en reclamo de justicia y mejores condiciones de seguridad para el sector.

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