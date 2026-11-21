La Fiscalía de Tacuarembó rechazó el pedido de inimputabilidad presentado por la defensa de la joven de 22 años , imputada por el homicidio de una de sus hijas mellizas de 9 meses, víctimas de violencia doméstica, para quien la fiscal pidió una condena de 45 años de prisión.

Tras la finalización del juicio oral y a la espera del dictamen judicial, la fiscal del caso, Luciana Jesús, descartó la teoría de la defensa de la madre de las niñas que se centró en que la mujer había sufrido un brote psicótico y que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo.

"Todos los peritos, los psicólogos, los psiquiatras que la trataron desde antes son contestes en declarar que tenía conciencia y voluntad de todo lo que estaba haciendo", aseguró la fiscal. Jesús indicó que "se descartó la presencia de un brote psicótico" y remarcó: "para nosotros es totalmente imputable y responsable de sus actos".

La fiscal afirmó que la joven tuvo acompañamiento médico y de técnicos de INAU desde el nacimiento de sus hijas y que cuando la Policía fue llamada acudió. "Eso que busca la defensa, que la responsabilidad sea transferirla al Estado, no existe, porque no surge de ningún elemento probatorio", enfatizó.

Jesús mantuvo la decisión de imponerle una condena a la pena máxima permitida en la legislación uruguaya de 30 años de prisión más 15 años de medidas eliminativas de seguridad. Aseguró que la mujer mostró "una actitud fría tuvo durante todo el desarrollo del juicio".