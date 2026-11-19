Finalizó este jueves en Tacuarembó el juicio y los alegatos por el caso de la joven de 22 años que es acusada de haber asesinado a golpes a una de sus mellizas de tan solo 9 meses y herir gravemente a otra .

El abogado de la mujer, Joaquín Gamba, dijo a Subrayado que su defendida es inimputable, que no tuvo conciencia de lo que estaba haciendo y que se le impongan medidas curativas

"Entendemos que existe una duda razonable en cuanto a la inimputabilidad de mi defendida en los hechos. En el momento que actuó, dados los antecedentes de brote psicótico que tenía la misma y que además, el padre de ella o sea el abuelo de las niñas quien tenía la tenencia provisoria, informó dos días antes a la seccional policial la situación en que se encontraba Ana Clara en cuanto había empezado a delirar", relató.

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Y añadió: "El problema fue que la Policía no lo comunicó al juez de la causa y esto entendemos que es clave y llevó a que sucedieran estos hechos. Nosotros aportamos un informe de la Facultad de Medicina en cuanto a que, debido a estos antecedentes, de trastorno psicótico de mi defendida, no descarta la posibilidad de que ella haya actuado bajo esa circunstancia, lo que la hace inimputable".

La Fiscalía solicitó una pena total de 45 años de prisión para la mujer, por el delito de homicidio especialmente agravado, tentativa de homicidio y violencia doméstica.

La sentencia se conocerá el próximo 10 de diciembre, informó el abogado.

El caso

Las bebés de 9 meses ingresaron el 21 de junio de 2025 al hospital local; una tenía signos vitales débiles y falleció por las múltiples fracturas craneales y hematomas que presentaba en varias partes de su cuerpo, mientras que la otra niña logró sobrevivir tras ser atendida en el CTI pediátrico.

La mujer de 22 años fue imputada el 23 de junio por dos delitos de homicidio especialmente agravados por el parentesco y muy especialmente agravados por sevicia (crueldad excesiva), brutal ferocidad; uno de ellos en grado de tentativa, y un delito continuado de violencia doméstica en calidad de autora, y se dispuso la prisión preventiva por 180 días.