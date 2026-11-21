El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, anunció este sábado que convocará al ministro del Interior, Carlos Negro, tras la decisión del gobierno uruguayo de votar en contra en la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra el crimen organizado.

"Uruguay, siguiendo dictados de Brasil, se aparta de un acuerdo de 18 países en la OEA para combatir el crimen organizado. Es inaudito, irresponsable e inadmisible", consideró el legislador nacionalista este sábado en su cuenta de la red social X.

Y se preguntó: "Somos tan inteligentes o estamos tan a salvo? La violencia narco nos desborda y tenemos récord de homicidios. El ministro Negro, qué dice sobre esto? Fue consultado? Lo convocaremos al Parlamento".

Uruguay, siguiendo dictados de Brasil, se aparta de un acuerdo de 18 países en la OEA para combatir el crimen organizado. Es inaudito, irresponsable e inadmisible. Somos tan inteligentes o estamos tan a salvo? La violencia narco nos desborda y tenemos récord de homicidios. El… — Pablo Abdala (@pabloabdala66) November 21, 2026 El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, calificó como "vergonzosa" la posición del gobierno uruguayo y reclamó la creación de una lista nacional de organizaciones terroristas encabezada por el Primer Comando de la Capital (PCC).

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