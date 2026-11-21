El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, calificó de "vergonzosa" la posición del gobierno uruguayo, que votó en contra de la propuesta para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra el crimen organizado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"No podemos negar el narco terrorismo. El PCC, el Comando Vermelho (y otros) son verdaderos grupos narco terroristas. Uruguay tiene que decirlo", reclamó.

Ojeda lamentó que Uruguay haya votado con Brasil y que perdiera 14 a 2, según dijo. Además, sostuvo que "es un error" el argumento utilizado por el embajador Edison Lanza que "no permite asimilar delincuencia con terrorismo".

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"Nuestra propia ley (art. 14, Ley 17.835) define el terrorismo por lo que se hace, no por su ideología, sino por intimidar a la población y obligar al Estado. Atacar policías, controlar barrios y presionar al Estado desde las cárceles es exactamente eso. Si no usamos los tratados para combatir a nuestro peor enemigo común -el narco- para qué los tenemos?", afirmó.

Ojeda indicó que presentó un proyecto de ley para crear una lista nacional de organizaciones terroristas encabezada por el Primer Comando de la Capital (PCC). "Paraguay, Argentina y Estados Unidos ya los declararon terroristas. Uruguay que espera? A los terroristas hay que llamarlos terroristas y combatirlos todos juntos", enfatizó.