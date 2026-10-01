Fiscal general de Bolivia fue detenido por presunto lavado de activos y tráfico de drogas, vinculado a Marset

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y tráfico de drogas, informó este jueves el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Mariaca, ahora exfiscal, fue detenido este miércoles en Santa Cruz, dos días después de que Estados Unidos le cancelara su visa por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En el video publicado por El Deber de Bolivia sobre la detención del narcotraficante Sebastián Marset se aprecia cuando el uruguayo confirma que hablaba con Mariaca y dice que es su amigo.

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"Mariaca es mi amigo. Sí, hablo con él (...) él supuestamente controla la Fiscalía. Avisa lo que tiene que avisar. Hoy no avisó nada", dijo.

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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo en conferencia de prensa que en estos meses de gestión detuvieron a 20 cabecillas criminales y que en la pasada noche desmontaron una organización criminal enquistada en la Justicia.

Oviedo sostuvo que dicha organización protegía e incentivaba el narcoterrorismo en el país.

El fiscal Róger Mariaca fue aprehendido durante un operativo policial realizado entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, que dejó a 14 personas aprehendidas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó sobre el operativo en conferencia de prensa,… pic.twitter.com/S6sPJqZSLB — EL DEBER (@grupoeldeber) October 1, 2026

Una fuente del gobierno confirmó que también fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, ambos incluidos por el Departamento de Estado en una lista de cerca de 20 funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador señalados por corrupción, nexos con el narcotráfico y conspiración contra sus gobiernos.

Además, la Policía allanó las oficinas de la Fiscalía en Sucre. Desde el organismo denunciaron una intervención que calificaron ilegal.

El fiscal general rechazó las acusaciones y afirmó que se trata de una injerencia y una presión política relacionada con sus investigaciones.

El fiscal aprehendido Róger Mariaca ingresó a una celda tras el operativo policial desplegado la noche del miércoles en Santa Cruz, La Paz y Sucre, que también derivó en la aprehensión de otras autoridades, fiscales y exfuncionarios.

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Allanamiento en Fiscalía

Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió "sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia".

El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de "injerencia" y "presión política" a raíz de sus investigaciones.

Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.

Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: "Mariaca es mi amigo".

Su oficina también investiga por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre otros presuntos delitos, al consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz, que colaboró con varias campañas de derechistas en Latinoamérica.

La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la entidad.

"Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal", dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.

"Estoy arrestada", dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. "Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos", afirmó.

La Fiscalía de Santa Cruz (este) también fue intervenida por agentes policiales, según imágenes de medios locales.

El gobierno de Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo de 2026 se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.

FUENTE: Subrayado y AFP