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"Nos necesitamos", dijo Orsi sobre cooperación con Bolivia y Paraguay para combatir crimen organizado

"Como la velocidad en la que corre todo esto es cada vez mayor, nuestro nivel de sintonía tiene que ser también cada vez mayor", sostuvo el presidente tras reunión con sus pares.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reunió este miércoles con sus pares de Bolivia, Rodrigo Paz y Paraguay, Santiago Peña, en el marco del organismo Urupabol y durante su paso por Nueva York.

En ese marco, uno de los temas que se abordaron fue el de la seguridad regional y el compromiso de organizarse para "combatir la delincuencia organizada transnacional mediante el intercambio de inteligencia, la cooperación policial e institucional y la coordinación fronteriza", señala el comunicado de Cancillería sobre la reunión.

"Para nosotros, esto no es una opción, es una necesidad. Recién hablábamos de que si se trata de integrarse, creo que han tomado la delantera otros, que tiene que ver con esta realidad que es el crimen organizado. Nosotros nos necesitamos. Y es bueno saber y es bueno admitir que nuestros equipos, la gente que trabaja en los temas de seguridad de todos nuestros gobiernos, naturalmente lo hacen, e incluso teniendo resultados exitosos. Pero como la velocidad en la que corre todo esto es cada vez mayor, nuestro nivel de sintonía tiene que ser también cada vez mayor", dijo el presidente Orsi ante la prensa.

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También pensaron en la necesidad de revisar los acuerdos que llevaron a fundar el grupo para modernizarlos y adecuarlos para las exigencias actuales a nivel económico y comercial de los tres países.

Al respecto, uno de los puntos fue la consolidación de una logística eficiente para aprovechar la Hidrovia Paraguay-Paraná, así como cooperar en términos de navegación y estructura portuaria. También la promoción de "mayor conectividad aérea regional a través de la consolidación de acuerdos de cielos abiertos".

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