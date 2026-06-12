Imputan a un hombre por un homicidio ocurrido en marzo cerca de Villa García

Un hombre de 27 años fue imputado como coautor del homicidio de un hombre de su misma edad, cuyo cuerpo fue encontrado el 10 de marzo en Camino Melchor de Viana y Camino La Cruz del Sur, cerca de Villa García, en el límite entre Montevideo y Canelones.

Según supo Subrayado, el imputado no tiene antecedentes penales y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación, a la espera de la sentencia definitiva.

Por este caso ya había sido imputada otra persona por encubrimiento, y cumple prisión preventiva.

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La víctima fue asesinada de, al menos, un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue hallado en la mañana del 10 de marzo y su familia había denunciado su desaparición el día anterior.

Ese día trabajaron en el lugar efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y personal de Policía Científica.

La información policial indica además que la víctima tenía un antecedente penal de 2021 por un delito vinculado a las drogas. En la escena no fueron encontrados casquillos de bala.