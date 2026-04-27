Una alumna ingresó con un arma de aire comprimido a un liceo y le disparó a compañeros en Salto

Una alumna de 15 años ingresó con un arma de aire comprimido este lunes al liceo N.° 3 de Salto. Sobre las cuatro de la tarde, disparó a sus compañeros, según dijo una funcionaria de la institución a la Policía.

Los efectivos fueron al lugar e incautaron la pistola. Llevaron a la involucrada y a dos víctimas de 15 y 16 años a una dependencia policial, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

La funcionaria del liceo dijo que la menor les disparó a sus compañeros. No hubo heridos. En el lugar trabajó la Policía Científica y el caso fue informado a la Fiscalía.

Seguí leyendo Murió un hombre que recibió un golpe en la cabeza durante un intento de robo en su casa en Salto

Las autoridades de Secundaria evalúan la situación, teniendo en cuenta que en los últimos días se registraron una serie de amenazas de tiroteos en varios centros educativos.

El liceo N.° 3 está ubicado en el este de la ciudad, en Agraciada y Pasaje San Eugenio.