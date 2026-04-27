Una alumna de 15 años ingresó con un arma de aire comprimido este lunes al liceo N.° 3 de Salto. Sobre las cuatro de la tarde, disparó a sus compañeros, según dijo una funcionaria de la institución a la Policía.
Una alumna ingresó con un arma de aire comprimido a un liceo y le disparó a compañeros en Salto
No hubo heridos. La adolescente de 15 años fue llevada a una dependencia policial, al igual que dos víctimas de 15 y 16 años.
Los efectivos fueron al lugar e incautaron la pistola. Llevaron a la involucrada y a dos víctimas de 15 y 16 años a una dependencia policial, dijeron fuentes del caso a Subrayado.
La funcionaria del liceo dijo que la menor les disparó a sus compañeros. No hubo heridos. En el lugar trabajó la Policía Científica y el caso fue informado a la Fiscalía.
Seguí leyendo
Murió un hombre que recibió un golpe en la cabeza durante un intento de robo en su casa en Salto
Las autoridades de Secundaria evalúan la situación, teniendo en cuenta que en los últimos días se registraron una serie de amenazas de tiroteos en varios centros educativos.
El liceo N.° 3 está ubicado en el este de la ciudad, en Agraciada y Pasaje San Eugenio.
Temas de la nota
Lo más visto
Vientos fuertes y persistentes
Inumet emite doble advertencia por vientos fuertes en toda la costa desde la tarde
VIENTO Y FRÍO
Extienden la advertencia naranja y amarilla por vientos fuertes y muy fuertes en la costa
ENTRÓ "A ALTA VELOCIDAD", DIJO BOMBEROS
Sacaron el auto y el cuerpo de la persona que cayó al agua en el puerto del Buceo
FAMILIA PIDE JUSTICIA
Habló la hermana de Santiago, el delivery asesinado en el Prado: "Él daba todo por la gente que lo quería"
BRASIL
Dejá tu comentario