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No hubo heridos

Una alumna ingresó con un arma de aire comprimido a un liceo y le disparó a compañeros en Salto

No hubo heridos. La adolescente de 15 años fue llevada a una dependencia policial, al igual que dos víctimas de 15 y 16 años.

Imagen de Google.

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Una alumna de 15 años ingresó con un arma de aire comprimido este lunes al liceo N.° 3 de Salto. Sobre las cuatro de la tarde, disparó a sus compañeros, según dijo una funcionaria de la institución a la Policía.

Los efectivos fueron al lugar e incautaron la pistola. Llevaron a la involucrada y a dos víctimas de 15 y 16 años a una dependencia policial, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

La funcionaria del liceo dijo que la menor les disparó a sus compañeros. No hubo heridos. En el lugar trabajó la Policía Científica y el caso fue informado a la Fiscalía.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.
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Las autoridades de Secundaria evalúan la situación, teniendo en cuenta que en los últimos días se registraron una serie de amenazas de tiroteos en varios centros educativos.

El liceo N.° 3 está ubicado en el este de la ciudad, en Agraciada y Pasaje San Eugenio.

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