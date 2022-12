Fernando Pereira cuestiona política exterior de Lacalle Pou: "Uruguay solo no se va a insertar en el mundo"

En el marco de la Cumbre del Mercosur que se realiza en Montevideo este lunes 5 y martes 6, con un foco de tensión importante en la decisión del gobierno de Lacalle Pou de iniciar negociaciones bilaterales con China y otros países para firmar acuerdos comerciales por fuera del bloque regional, el presidente del Frente Amplio (FA) Fernando Pereira cuestionó la política exterior del gobierno y aseguró que “Uruguay solo no se va a insertar en el mundo”.

“Uruguay tiene que cuidar ante todo la fortaleza del Mercosur”, señaló Pereira. “Somos conscientes de que el Mercosur está pasando por una mala etapa que evidentemente no ha favorecido ni a Uruguay ni al resto de los países, pero hay que generar las condiciones para que esto no pase porque Uruguay solo no se va a insertar en el mundo”, insistió el presidente del FA.