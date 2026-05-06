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OPOSICIÓN

Para Ojeda, visita de Orsi a portaaviones estadounidense fue "una señal de cooperación"

"Yo quiero en este caso defender al presidente de la República", aseguró el senador colorado, que también visitó el portaaviones.

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El senador del partido colorado, Andrés Ojeda, defendió la visita del presidente de la república al portaaviones estadounidense días atrás. Ojeda también fue invitado por la embajada del país norteamericano para visitar el buque y concurrió al día siguiente.

"Yo quiero en este caso defender al presidente de la República. Creo que corresponde. Nosotros le venimos reclamando al presidente desde el primer día que cuide, proteja y promueva la relación con un socio estratégico histórico del Uruguay, como es Estados Unidos. Y el presidente tuvo dos salidas recientes interesantes, una más ruidosa que es esta y una anterior que es tuiteando desde su cuenta personal, cuando el presidente Trump sufrió un atentado en una cena. Para mí, las dos atinadas", señaló el senador.

Para Ojeda se trató de "una señal de cooperación" esta instancia, que también se dio en Argentina con la visita de Javier Milei y en Chile con la de José Antonio Kast.

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"Me parece que es muy positivo que aparte después de ir al 1 de Mayo y escuchar al PIT-CNT, demuestre que no lo gobierna el PIT-CNT y que toma decisiones autónomas y que los intereses del Uruguay están por encima de los intereses del PIT-CNT, lo cuál me parece más que lógico", explicó sobre su forma de ver este hecho.

"Saludo que el presidente haya dado una señal en el camino correcto", agregó y consideró que "hubiese sido una buena señal" que el mandatario estuviese acompañado por un senador del Frente Amplio.

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