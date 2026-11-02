Federación Rural propone plan piloto para controlar la sobrepoblación de perros; INBA no acompaña

La Federación Rural propone un plan piloto para controlar la sobrepoblación de perros en todo el país.

El plan piloto elaborado por la Federación Rural plantea comenzar a trabajar en el departamento de Cerro Largo y propone la participación del Ejército Nacional, del Ministerio del Interior, la intendencia, el Instituto de Bienestar Animal y las gremiales de productores.

"Dar cumplimiento a la ley lo primero, y en ese sentido generar un plan que aborde cabalmente ese tema incorporando a varias instituciones, pero con la novedad que incorporamos nosotros de incorporar al Ejército Nacional en un trabajo interinstitucional donde creemos que el Ejército puede aportar muchísimo", dijo el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey.

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El plan tiene dos etapas. Durante los primeros tres meses se plantea: relevar la población canina en zonas urbanas y rurales, crear un registro digital y desarrollar campañas sobre tenencia responsable.

Luego, desde el cuarto mes y hasta finalizar el año, la federación propone coordinar operativos focalizados en perros sueltos , instalar refugios en dependencias del Ejército en Melo, y brindar castración, vacunación, chipeo y promover la adopción responsable.

"Tiene que ser un trabajo ordenado y muy serio. Creo que ahí el INBA puede aportar muchísimo en cuanto a protocolizar los mecanismos y procedimientos y sobre eso tenemos que ir construyendo", agregó.

El plan propone utilizar recursos ya existentes de las instituciones participantes, sin asignar dinero extra ni crear nuevos presupuestos.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal no acompaña el plan piloto propuesto por la Federación Rural.

Esteban Vieta dijo a Subrayado que trabajan desde hace varios meses con diferentes organizaciones del departamento de Cerro Largo y que no están 100% de acuerdo con el planteo de la Federación Rural. Además, comentó que Normey no se expresó de la forma correcta.

"Federación Rural plantea un plan piloto distinto donde el Ejército es quien se haría cargo de absolutamente todo, desde la captura de los animales hasta luego llevarlos a los cuarteles para que desde allí después se den en adopción. Agradecemos el planteamiento, las ganas de querer mejorar lo que es el bienestar animal y solucionar los problemas de los productores rurales, particularmente Federación Rural se para desde allí, pero el Ejército no puede ser quien sea el responsable absoluto de lo que es el bienestar animal", explicó.

Integrantes de la Plataforma Animalista consideran que el plan piloto propuesto por la Federación Rural no soluciona el problema inicial y afirman que se deben tomar otro tipo de medidas.

"Atrapar a los perros y llevarlos a un lugar que tampoco está muy claro dónde sería ese destino, no es la solución. Seguimos sin realmente apuntar a qué está causando esta problemática. Por qué tenemos tantos perros abandonados sin destino y reproduciéndose sin control", dijo Patricia Durán.