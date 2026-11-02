Subrayado prepara cobertura especial por visita del papa León XIV

Subrayado hará una cobertura especial de la visita del papa León XIV a Uruguay de viernes a domingo, con ediciones especiales con todo el equipo periodístico en móviles en vivo y los corresponsales en el interior.

Las ediciones especiales del noticiero de Canal 10 pondrán foco en la gente, en las personas que participen de los actos, con testimonios personales e historias de vida.

La cobertura especial comprende la llegada del jefe del Vaticano el viernes 6, con el arribo al Aeropuerto Internacional de Carrasco y la bienvenida oficial.

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Habrá notas con la gente que estará esperando la caravana por la rambla.

Seguirá con otros móviles en vivo en la Plaza Independencia para la ceremonia de bienvenida y el discurso de León XIV ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Otro equipo de Canal 10 estará con la cobertura de la reunión presidencial y el encuentro con el presidente Yamandú Orsi, en el Edificio Ejecutivo José Artigas.

En la Plaza de la Constitución (Matriz) otro equipo de Subrayado estará con la entrega simbólica de la llave de la ciudad al papa, que hará el intendente de Montevideo en el Cabildo.

La cobertura seguirá en la Catedral Metropolitana con otro equipo periodístico para el encuentro religioso, con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana.

El sábado seguirá la cobertura de Subrayado con la corresponsalía de Paysandú, la llegada al Aeropuerto Internacional Tydeo Larre Borges y la celebración religiosa masiva en el Parque París Londres.

La edición especial de Subrayado comenzará en la tarde con el encuentro del papa con la comunidad en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, mientras que otro equipo estará esperando en la Universidad Católica, para el encuentro académico.

Para el horario central, tres equipos móviles de Canal 10 estarán en el Estadio Centenario para el encuentro masivo y discurso del papa.

El domingo 8, el equipo de Florida cubrirá la misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Dos equipos estarán en la ceremonia de despedida y el último acto oficial en el Aeropuerto de Carrasco.