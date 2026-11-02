Jefe del Ejército recibió informe sobre muerte de tres militares en el río Uruguay, mientras efectivo internado se recupera

Efectivos de Prefectura cuando buscaban el cuerpo del tercer militar desaparecido en el río Uruguay.

El Jefe del Ejército Mario Stevenazzi recibió en las últimas horas el informe de la investigación administrativa de urgencia que dispuso tras la muerte de tres militares el jueves de la semana pasada, cuando realizaban un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

Ese informe será elevado a la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo para que, si corresponde, adopte alguna decisión sobre eventuales responsabilidades.

En tanto, el teniente de segunda Brian Ruiz, que fue rescatado con vida tras cortar la cuerda que unía a una veintena de efectivos del Ejército durante el ejercicio, se recupera de manera favorable en el Hospital Militar.

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Según supo Subrayado, ya se alimenta por sus propios medios, aunque los equipos médicos mantienen el monitoreo constante de su estado de salud.

Investigación interna

El informe que recibió Stevenazzi y que será derivado a la ministra Lazo busca esclarecer cómo se planificó y autorizó el ejercicio de nado nocturno, cuáles eran las condiciones de seguridad y cómo fue la respuesta ante la emergencia.

Por alguna razón que se intenta determinar, cuatro efectivos se hundieron y arrastraron al resto, por lo que se decidió cortar la cuerda que los unía a todos. De los cuatro, uno pudo ser rescatado en el momento y los otros tres desaparecieron en el agua.

En la madrugada del viernes hallaron dos cuerpos y ya de mañana el tercero.

Con los 20 efectivos del grupo de Buzos Tácticos del Ejército que realizaban el ejercicio había cuatro embarcaciones con 16 instructores en total.

Según aseguró el Jefe del Ejército, es la primera vez que se registra un accidente de estas características en esa zona del río Uruguay, donde siempre se realiza este tipo de ejercicios y por donde ya han pasado unos 900 buzos.

Las víctimas fueron identificadas como el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el cabo Juan Rocha y el alférez Matías Vasella.

Por su parte, la fiscal de primer turno de Fray Bentos Guillermina Chouy inició actuaciones y solicitó pericias, testimonios y autopsias para avanzar en la investigación de lo ocurrido.