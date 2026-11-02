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FRAY BENTOS

Fiscalía investiga posibles responsabilidades penales por la muerte de militares; la carátula es de siniestro marítimo

La Fiscalía busca determinar si hubo responsabilidad penal de carácter culposo en el caso que terminó con tres militares muertos en el río Uruguay.

Efectivos de Prefectura cuando buscaban el cuerpo del tercer militar desaparecido en el río Uruguay.

Efectivos de Prefectura cuando buscaban el cuerpo del tercer militar desaparecido en el río Uruguay.

La Fiscalía de 1er Turno de Fray Bentos está a cargo de la investigación del fallecimiento de los tres militares del Ejército Nacional durante entrenamiento de Buzos Tácticos, que incluía nado en superficie, en el rio Uruguay sobre el muelle del Anglo.

En conjunto con Prefectura, la investigación abarca declaraciones y pericias para determinar si existió alguna responsabilidad penal de carácter culposo. Por el momento, el caso está caratulado como “siniestro marítimo”, aunque desde Fiscalía aclararon que se trata de una calificación provisoria, debido a lo reciente de los hechos.

Una vez reunida y analizada toda la evidencia, se podrá establecer si corresponde imputar uno o más delitos y determinar las eventuales responsabilidades.

fiscalia de fray bentos investiga la muerte de tres militares durante un ejercicio en el rio uruguay
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Fiscalía de Fray Bentos investiga la muerte de tres militares durante un ejercicio en el río Uruguay

En el marco de las actuaciones también se realizaron pericias médico-forenses y trabajó personal de Policía Científica.

Investigación administrativa

En paralelo, el Jefe del Ejército Mario Stevenazzi recibió en las últimas horas el informe de la investigación administrativa de urgencia que dispuso tras la muerte de tres militares el jueves de la semana pasada, cuando realizaban un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

Ese informe será elevado a la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo para que, si corresponde, adopte alguna decisión sobre eventuales responsabilidades.

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