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HACKATON

Estudiantes desarrollaron una aplicación para prevenir estafas y buscan financiación para que llegue a más personas

"Buscamos muchos patrones, le dimos varios ejemplos, y entrenamos esta IA para que detecte estos patrones", indicó uno de los jóvenes.

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Un grupo de estudiantes universitarios desarrolló una aplicación para evitar las estafas telefónicas mientras la llamada está en curso y alerta a la familia de la víctima.

Con la aplicación instalada, cuando una persona recibe llamada de un estafador, la conversación es transcripta y un modelo de inteligencia artificial analiza para encontrar patrones de estafa. "Buscamos muchos patrones, le dimos varios ejemplos, y entrenamos esta IA para que detecte estos patrones", detallan sobre cómo funciona.

Pedro, Bruno y Matías tienen entre 20 y 21 años y son estudiantes de ingeniería. A fines de octubre se presentaron a su primera Hackaton: una maratón intensa donde los estudiantes desarrollan ideas tecnológicas en tiempo récord.

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Investigando y buscando opciones para presentar en este evento se dieron cuenta de que las estafas telefónicas a personas mayores son un problema creciente en la sociedad y pensaron una solución a este flagelo.

La aplicación funciona con un umbral de 0 a 100. Cuando pasa de 70, salta una alerta en el celular de la persona y llama a un familiar, al que con un agente de voz le advierte sobre la estafa. Cerca de 40/100, le envía un mensaje al familiar.

Los jóvenes buscan financiación para que la aplicación llegue a más personas y el objetivo de largo plazo es que las compañías telefónicas lo ofrezcan como un servicio aparte.

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