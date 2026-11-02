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Calles Colonia y minas

Choque con 11 lesionados en Cordón: filmación muestra que el taxista cruzó con semáforo en rojo

El accidente ocurrió el sábado en el cruce de Colonia y Minas. El taxi impactó contra un ómnibus de Cutcsa, que terminó contra la fachada de un colegio. El conductor del taxi, el chofer del ómnibus y nueve pasajeros sufrieron lesiones.

Video cedido a Subrayado.

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Las imágenes a las que accedió Subrayado muestran que el taxi circulaba por Minas y, al llegar al cruce, continuó la marcha pese a que el semáforo estaba en rojo.

Por Colonia circulaba un ómnibus de Cutcsa con pasajeros. Tras el impacto con el taxi, el vehículo perdió el control y terminó chocando contra un colegio ubicado en esa esquina.

Foto: AFP. Residentes y autoridades participaron en una misa en memoria de los fallecidos.
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Como consecuencia del accidente, el conductor del taxi, el chofer del ómnibus y nueve pasajeros sufrieron lesiones leves.

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