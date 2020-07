Este lunes el ministro del Interior Jorge Larrañaga dijo que hay pistas en el caso y que están detrás de los asesinos.

La hermana de uno de los jóvenes expresó en Subrayado que "la policía no se ha comunicado" con la familia, y aseguró que "no saben lo que pasó". "Hay audios de una chiquilina, pero no sabemos quien es. Hay muchos audios que se viralizaron y se hicieron Instagram truchos amenazando a más gente" expresó.

VECINOS LA TEJA

Nahuel Miranda y Rodrigo García, conocido como "El Totito", jugaban al fútbol. Miranda integraba la Sub 16 del Club Atlético Progreso, pero también había sido preseleccionado par ala Sub 15 de la Selección Uruguaya.

Este domingo salían de un cumpleaños de 15 en La Teja junto a un grupo de 10 personas, cuando a una cuadra dos jóvenes comenzaron a seguirlos. Uno se acercó a Rodrigo y le preguntó: "vos sos Rodrigo?". El adolescente respondió que si y el agresor le propino varios disparos. Posteriormente, le disparó a Miranda. Ambos adolescentes fallecieron en el lugar.

Según informó el jefe de policía de Montevideo Erode Ruíz, el ataque era para ellos pero se intenta determinar cuál fue el móvil de doble homicidio. Uno de los adolescentes tenía en la cintura una réplica de arma de fuego.