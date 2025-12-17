Familiares rechazó proyectos de prisión domiciliaria a represores: "Llegan a viejos en impunidad, libres", dijo Elena Zaffaroni

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó este miércoles una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT para marcar posición respecto a dos proyectos de ley sobre la prisión domiciliaria para represores de la dictadura; la organización rechazó los mismos.

"Esto no es nuevo, ya hemos planteado muchísimas veces cada vez que, no sé qué número de proyecto es este de Goñi, el de Bordaberry es aún más abarcativo, pero trae un punto específico sobre la prisión domiciliaria para los delitos de lesa humanidad. Hemos explicado muchísimo lo que significan estos delitos", dijo Elena Zaffaroni a Subrayado.

La integrante de la organización señaló que ya existe una ley sobre la prisión domiciliaria que cualquier detenido privado de libertad puede acceder a ella, presentando a su abogado defensor su estado de salud.

"De hecho, estos represores, que son los peores crímenes que se han cometido en el país, la mitad de ellos ya están en prisión domiciliaria, en cambio estas leyes quieren una prisión domiciliaria preceptiva, antes de que se los juzgue ya saben que van a tener un privilegio. Este privilegio lo han gozado con la impunidad de tantísimos años. Llegan a viejos en impunidad, libres, pudieron haberlos procesado cuando comenzó la democracia, pero la ley de caducidad lo impidió", expresó.

Consultada sobre la reunión mantenida entre el presidente Yamandú Orsi y el de la Suprema Corte de Justicia, Zaffaroni dijo que Orsi dio una señal política muy negativa lo que motivó que la organización sacara un comunicado.

"Bastante fuerte, inesperada totalmente. Fue a tomar injerencia de un poder sobre otro, a preguntar por estos presos y no se pregunta por todos los demás presos", dijo.

Y agregó: "Este tema va ligado a esta lucha que llevamos desde la salida de la dictadura por el tema de la verdad porque se nos negó la justicia, se nos negaron esos tribunales para armar esa verdad entre toda la sociedad para las denuncias, no solo de las desapariciones forzadas, todo lo que pasó en este país".

Los proyectos

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry presentó este lunes un proyecto de ley de reconciliación, verdad y nunca más con el que busca "cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas" de la dictadura (1973-1985) "consolidando un camino de unidad nacional, verdad documentada y trato humanitario".

Entre los principales contenidos de la iniciativa, se destaca el establecimiento de un régimen humanitario de prisión domiciliaria para mayores de 75 años condenados por hechos anterior al 1º de marzo de 1985. A este régimen se accedería a solicitud del interesado y con autorización judicial, que considerará la edad y la conducta durante la reclusión, sin alteración de las penas ni las sentencias.

El proyecto prevé la creación de una Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más en la órbita de Presidencia con cinco miembros con pluralidad política e idoneidad profesional, designados por el Poder Ejecutivo, quienes actuarán en la búsqueda de testimonios, documentos y antecedentes, amparados por el secreto profesional.

Además, se creará una sección "Archivo Nacional de la Verdad" en el ámbito del Archivo General de la Nación, que ordenará, conservará y digitalizará la documentación del período entre 1973 y 1985. Sus actos técnicos serán obligatorios para la administración pública en materia archivística.

El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, presentó un proyecto de ley que permite otorgar prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años que estén privadas de libertad por hechos ocurridos hace más de 30 años.

"Tan solo se requiere petición de parte y cumplimiento de los dos requisitos referidos: edad y antigüedad del hecho", afirma el nacionalista en la exposición de motivos. Goñi sostiene que la aplicación del régimen tiene "un fundamento humanitario" y "una razón de oportunidad".

Goñi recuerda que su proyecto de ley tiene como antecedente la iniciativa promovida por los exsenadores de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos, en 2021 en la legislatura anterior y en la propuesta aprobada en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en 2023.