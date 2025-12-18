RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Erizo africano fue encontrado por una familia en Atlántida y llevado a Alternatus en Piriápolis

"Este ejemplar juvenil, un machito juvenil, tuvo la mala suerte de escaparse y ahí corrió bastante riesgo, porque podría ser atropellado, depredado", explicaron desde Alternatus.

erizo-encontrado-alternatus

Un erizo africano fue encontrado por una familia en Atlántida y llevado al reptilario de Alternatus en Piriápolis.

Ignacio Etchandy, referente de Alternatus, contó que quienes lo encontraron fueron "una niña y su mamá".

Entienden que "se le escapó a alguien" porque se trata de "una mascota bastante común" desde hace varias décadas.

"Este ejemplar juvenil, un machito juvenil, tuvo la mala suerte de escaparse y ahí corrió bastante riesgo, porque podría ser atropellado, depredado. Pero tuvo la suerte de ser encontrado por esta familia", señaló.

Los siguientes pasos son la revisión veterinaria, aunque preliminarmente entienden que está en buen estado de salud.

"Es una especie originaria de África, habita principalmente en el centro de África, y se ha popularizado bastante. Pero tenemos un consejo para quienes quieren tener mascotas: primero que nada adquirirlos en lugares oficiales, donde tienen la habilitación para poder reproducirlos y comercializarlos", dijo Etchandy.

