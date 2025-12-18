Orsi: "Hasta ayer, el tema se había complicado, pero sé que hasta anoche las conversaciones seguían"

El presidente Yamandú Orsi volvió a referirse este jueves a la negociación en Europa para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea .

"Estaba negociándose todo", afirmó el mandatario al ser consultado Maldonado tras participar en el encuentro de presentación del desarrollo y las perspectivas del Proyecto Carapé y el Proyecto de Islas y Canales Verdes del Río Uruguay en la Bodega Cofradía de la Sierra en Pueblo Edén.

"Hasta ayer, el tema se había complicado, pero sé que hasta anoche las conversaciones seguían. Después que pase todo profundizaremos", agregó.

El miércoles, Orsi también habló de las posibilidades que se firme el acuerdo, que ya lleva más de dos décadas de negociaciones, en la cumbre de presidentes del Mercosur este sábado en Foz do Iguazú, Brasil.

"No tenemos todavía ninguna comunicación oficial. Son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa. Veremos, veremos. Por ahora, no tenemos novedades. Lo que sí, esto que está trascendiendo de algunos movimientos que estarían dificultando. Veremos", expresó el mandatario tras recibir cartas credenciales de nuevos representantes extranjeros en el Palacio Estévez.

"Es una posibilidad, claro que sí", respondió Orsi al ser consultado sobre la posibilidad de que se postergue la firma del acuerdo.