PARTIDO NACIONAL

Proyecto de Goñi permite otorgar prisión domiciliaria a mayores de 70 años presos por hechos de hace más de 30 años

"La norma propuesta no pretende reabrir la polémica histórica del período de facto 1973-1985 sino por el contrario participar del mismo espíritu pacificador y conciliador que inspiró la adopción de las soluciones legislativas aprobadas oportunamente", afirmó el nacionalista.

goñi-propuesta-por-ciberseguridad

"Tan solo se requiere petición de parte y cumplimiento de los dos requisitos referidos: edad y antigüedad del hecho", afirma el nacionalista en la exposición de motivos. Goñi sostiene que la aplicación del régimen tiene "un fundamento humanitario" y "una razón de oportunidad".

Goñi recuerda que su proyecto de ley tiene como antecedente la iniciativa promovida por los exsenadores de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos, en 2021 en la legislatura anterior y en la propuesta aprobada en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en 2023.

Pedro Bordaberry despide a Luis Alberto Heber en el Senado. 
El nacionalista argumenta que el Derecho Penal uruguayo "limita la extensión y la aplicación de la pena considerando las reales posibilidades del condenado de soportarla en condiciones acordes a su dignidad inherente" y que "el instituto de la prisión domiciliaria fue históricamente introducido en la legislación penal nacional con este humanitario propósito".

Goñi manifiesta que el establecimiento del régimen de prisión domiciliaria consagra en la práctica "sus más altos valores y tradiciones". "A lo largo de su existencia, el país ha atravesado diferentes etapas de desencuentros, los que en su mayoría fueron superados con soluciones legislativas altruistas, en las que la vocación de futuro y el interés general resultaron antepuestos por sobre las legítimas aspiraciones sectoriales", sostiene.

"La norma propuesta no pretende reabrir la polémica histórica del período de facto 1973-1985 sino por el contrario participar del mismo espíritu pacificador y conciliador que inspiró la adopción de las soluciones legislativas aprobadas oportunamente. La circunstancia histórica es favorable a continuar dicho camino que este proyecto alienta", asegura el legislador nacionalista en la exposición de motivos.

ProyectoyexposicionPrisionDomiciliariafinal

