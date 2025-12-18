Canciller dice que también "los europeos necesitan" del acuerdo con Mercosur: "Espero que sea el regalo de Navidad"

“Mantenemos la birome pronta”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin , en el mediodía de este jueves, cuando se aprestaba a viajar a Foz de Iguazú, a la Cumbre del Mercosur . Está previsto que una delegación de unos 20 integrantes de la Unión Europea (UE) arribe el sábado en la mañana a la ciudad brasileña para firmar el acuerdo entre ambos bloques.

Lubetkin dijo que mantiene la confianza en lo acordado durante las negociaciones anteriores, pese a los dichos de Francia de que sus exigencias no han sido contempladas y a los reparos de Italia.

“Los cuatro países (del Mercosur) vamos con la expectativa. Va a ser muy importante para nosotros, quizá el acuerdo más importante. No hay ninguna comunicación por parte de las autoridades europeas de que no vayan a venir. Se está en plena negociación por parte de los amigos europeos para que terminen de acomodar su situación. Nosotros estamos preparados para el 20 de diciembre, espero que sea el regalo de Navidad para todos nosotros, tenemos mucha confianza”, expresó.

Afirmó que “los europeos necesitan esto, no solo nosotros”. “Ellos lo necesitan tanto como nosotros, esperemos que encuentren el acuerdo en estas horas”, señaló. Agregó que las negociaciones entre ambos bloques no han tenido novedades, sino que lo que hay en pie es el cierre del acuerdo que se hizo meses atrás, luego de 25 años de conversaciones. “Hace un mes estaban las mayorías consolidadas (…) Para nosotros el tema está cerrado, se firma ese documento que se negoció durante 25 años”, valoró el canciller.

Y agregó: “Estamos muy serenos, tranquilos. Esperemos que el tren no nos pase por el costado, tenemos una oportunidad enorme”.

El presidente Yamandú Orsi viajará este viernes a Foz de Iguazú. No habrá traspaso de mando en esta oportunidad porque la salida es de menos de 48 horas: Orsi tiene previsto salir a las 13:30 horas del viernes y volver a última hora del sábado, dijeron fuentes de Presidencia a Subrayado.

Está previsto que la delegación de la UE esté integrada por unas veinte personas, entre ellas la presidenta del bloque, la alemana Ursula von der Leyen. En caso de que se firme, habrá rúbrica en dos acuerdos, uno provisorio y otro definitivo.