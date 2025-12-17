RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA EXPLICACIÓN DE NUBEL CISNEROS

Nueva ola de calor comienza a regir en las próximas horas: qué son las islas de calor urbano y cómo nos afectan

El meteorólogo Nubel Cisneros explicó que las temperaturas no se comportan de acuerdo a como marcan los registros termométricos debido a las diferentes edificaciones que tenemos.

ola-de-calor-playa-mar-

"Es muy probable que entre hoy y mañana y quizás parte del sábado tengamos una ola de calor, 32° van a marcar los registros termométricos de la Estación Meteorológica. Estos significa que vamos a estar entre los 36° a 39° en el centro de Montevideo", señaló.

En lo que respecta a las islas de calor, explicó: "Son las temperaturas que no se comportan de acuerdo a como marcan los registros termométricos debido a las diferentes edificaciones que tenemos. Y a lo que se le suma inclusive el consumo de energía y eso genera calor. Por lo tanto las temperaturas son sensiblemente más elevadas en estas islas de calor".

Foto: FocoUy. Edificio central de ASSE en Montevideo.
Y añadió: "Esto está generando que en presencia de olas de estas se acentúen y la gravedad de las mismas en la salud humana sea cada vez más fuerte".

Además, el meteorólogo dijo que este fenómeno se complica aún más ante la presencia de las olas de calor.

