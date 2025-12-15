Bordaberry presentó proyecto de reconciliación, verdad y nunca más para "cerrar las heridas aún abiertas" de la dictadura

El senador del Partido Colorado , Pedro Bordaberry , presentó este lunes un proyecto de ley de reconciliación, verdad y nunca más con el que busca "cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas" de la dictadura (1973-1985) "consolidando un camino de unidad nacional, verdad documentada y trato humanitario".

Entre los principales contenidos de la iniciativa, se destaca el establecimiento de un régimen humanitario de prisión domiciliaria para mayores de 75 años condenados por hechos anterior al 1º de marzo de 1985. A este régimen se accedería a solicitud del interesado y con autorización judicial, que considerará la edad y la conducta durante la reclusión, sin alteración de las penas ni las sentencias.

El proyecto prevé la creación de una Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más en la órbita de Presidencia con cinco miembros con pluralidad política e idoneidad profesional, designados por el Poder Ejecutivo, quienes actuarán en la búsqueda de testimonios, documentos y antecedentes, amparados por el secreto profesional.

Además, se creará una sección "Archivo Nacional de la Verdad" en el ámbito del Archivo General de la Nación, que ordenará, conservará y digitalizará la documentación del período entre 1973 y 1985. Sus actos técnicos serán obligatorios para la administración pública en materia archivística.

En su argumentación, Bordaberry sostiene que el proyecto busca la reconciliación de los uruguayos y a "resolver con equilibrio dos temas que persisten a 40 años del retorno democrático: el esclarecimiento definitivo del destino de las personas desaparecidas y una respuesta humanitaria para personas mayores de 75 años condenadas por hechos anteriores a 1985, sin afectar la vigencia de las condenas ni los derechos de las víctimas".

Además, la iniciativa se presenta como "un instrumento de unidad, no de división" que "no reabre debates, no revisa juicios, no enfrenta a los uruguayos. Completa una tarea pendiente con serenidad republicana".

"El proyecto reafirma que Uruguay, luego de cuatro décadas de democracia sólida, está en condiciones de completar el camino hacia una verdadera reconciliación nacional, basada en: verdad sin revanchas, memoria sin odio, justicia sin deshumanización, y un compromiso común de 'Nunca Más' violencia ni enfrentamientos entre orientales", agrega.

La iniciativa está inspirada en los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez, José Mujica y Luis Lacalle Pou, quienes coincidieron en que la reconciliación es condición indispensable para la convivencia de los uruguayos, y en la tradición republicana.