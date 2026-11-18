Familiares y amigos de tres policías de Canelones se movilizaron contra la imputación judicial que recayó sobre los agentes, luego de la muerte de un hombre que era trasladado en un patrullero; aseguran que no hay pruebas.

"Queremos justicia, queremos que se investiguen todos los hechos, no solamente de un lado, sino de los dos lados. Como familiares, fueron tratados como culpables desde un primer momento, no se investigó como debería de investigarse", dijo Martha Aquino, familiar de uno de los imputados.

El hecho ocurrió en San Ramón el pasado 21 de julio cuando la familia del joven, de 30 años, llamó a la Policía para que lo trasladaran al hospital porque estaba alterado.

La fiscal del caso, Luján Gómez, dijo que el joven tenía consumo previo de sustancias psicoactivas y que cuando los efectivos lo fueron a buscar a la casa la familia lo tenía contenido.

Los familiares de los policías aseguran que los imputados son inocentes y que no hicieron nada mal. "Ellos confían en su trabajo, aman su trabajo", destacó Aquino y dijo que niegan que durante el traslado haya habido episodios de violencia.

"Ellos lo entregaron con vida a su familia, después no sabemos más nada. Nos pareció exagerado esto que estén en la cárcel y que les hayan retirado todos los beneficios. Hay tres familias que no están recibiendo su dinero mensual", manifestó.

Fueron enviados a prisión preventiva por 120 días (hasta febrero de 2027). Mientras, la Fiscalía sigue recolectando evidencias para avanzar en un eventual juicio y así conocer la sentencia definitiva.