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CANELONES

Caso policías imputados por homicidio: padres del joven dijeron que "hay muchas pruebas" y piden "que se haga justicia"

La Justicia imputó en Canelones a tres policías por el homicidio de un hombre de 30 años y abuso de funciones. La víctima fue trasladado en un patrullero el 21 de julio al Hospital de San Ramón.

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"Tenemos que seguir luchando para comprobar que fueron ellos los que me lo mataron (...) hay muchas pruebas. Está el GPS del móvil donde pararon, están todas las pruebas. Hay que seguir luchando para encontrar justicia, para que mi hijo descanse en paz", dijo Gianela Corujo a Subrayado.

El padre del joven comentó que ese día estaban en su casa mirando el partido de Uruguay cuando su hijo llegó "medio alterado" y llamaron a la Policía para que lo llevara a San Ramón "para que le dieran algo para calmarlo. Siempre confiando en la Policía, yo fui Policía 30 años".

Foto: Subrayado. 
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Imputan a tres policías por homicidio y abuso de autoridad contra un hombre en Canelones

Fernando Machín dijo que nunca esperaron lo que hicieron los policías. "Nunca se esperó esto. Del hospital de San Ramón salió lo más bien, salió caminando (...) y a casa llegó fallecido".

Según dijo la madre, la declaración de las enfermeras indica que el joven subió al móvil gritando y que el móvil se movía, como si le estuvieran pegando.

La mujer asegura que su hijo nunca tuvo problemas con ningún policía. "El hermano es policía y el padre es policía, estamos criados en familia de Policía, confiamos en la Policía", señaló.

Consultada sobre lo que los policías le dijeron cuando lo dejaron en la casa, la madre dijo que "iba a dormir dos días. ¿Qué pensás?, que le dieron algo en el hospital, pero no fue así. Quiero que se haga justicia por mi hijo para que su alma descanse en paz".

Por su parte, la fiscal del caso, Luján Gómez, dijo que el joven tenía consumo previo de sustancias psicoactivas y que cuando los efectivos lo fueron a buscar a la casa la familia lo tenía contenido.

"El médico constató lesiones menores, superficiales, por decirlo de alguna manera que en forma le podrían haber causado la muerte y con posterioridad a eso fue trasladado por los funcionarios nuevamente al domicilio, pero ya cuando llegó se encontraba desvanecido. No tenía reacciones. La familia en principio pensó que se le había suministrado algún fármaco para tranquilizarlo. Lo cierto es que en determinado momento la familia constata que no siente signos vitales. Llama a una médica vecina y deciden trasladarlo de forma urgente al Hospital de Canelones donde, a pesar de las tareas de reanimación del equipo, fallece", relató.

Según dijo Gómez, la autopsia forense indicó que tenía una lesión en el cráneo que produjo, por otras complicaciones médicas, el deceso.

El abogado de la familia Machín, Nicolás Hornes, aseguró que el joven fue trasladado al Hospital de San Ramón sin ningún tipo de lesiones y, a la hora y media, lo regresan a la casa los mismos tres policías, sin vida, con múltiples lesiones, con fracturas y con el cráneo abierto.

"Hubo dos paradas, una de dos minutos y otra parada de nueve minutos, sin ninguna justificación. La orden directa de los oficiales policiales era retornarlo a la casa", puntualizó.

Por su parte, el abogado de los efectivos policiales, Joaquín Abal, dijo que habiendo escuchado la principal evidencia, a su juicio, que da base a la teoría del Ministerio Público, no encuentra motivos para estar en la audiencia con los indagados.

Abal señaló que si el médico que atendió al hombre de 30 años hubiera realizado la tarea como correspondía, sus defendidos no estarían en esta situación.

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