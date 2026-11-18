Un hombre murió al intentar robar cables del alumbrado público.
Murió un hombre al electrocutarse cuando intentaba robar cables del alumbrado
Fue encontrado caído por la serena de un centro educativo, quien llamó a la Policía. Fue trasladado con quemaduras y sangrados, pero no sobrevivió.
A las tres de la mañana una serena de un centro educativo ubicado en Mangangá y Dionisio Fernández, próximo a Villa García, llamó a la Policía tras advertir que la luz estaba intermitente y escuchó quejidos. Cuando se acercó al frente, vio que había un hombre tendido en una cuneta.
Cuando la Policía llegó, tenía quemaduras en una mano y abundante sangrado, por lo que fue trasladado a la policlínica de Malinas, donde poco después se constató su muerte por electrocución.
Dos años y dos meses de prisión para el hombre que entró a una casa de familia a robar y disparó varias veces
La Policía investiga el hecho como una muerte dudosa y presume que el hombre estaba robando cables del alumbrado público cuando recibió una descarga eléctrica.
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