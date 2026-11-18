Foto: Subrayado.

Un hombre murió al intentar robar cables del alumbrado público.

A las tres de la mañana una serena de un centro educativo ubicado en Mangangá y Dionisio Fernández, próximo a Villa García, llamó a la Policía tras advertir que la luz estaba intermitente y escuchó quejidos. Cuando se acercó al frente, vio que había un hombre tendido en una cuneta.

Cuando la Policía llegó, tenía quemaduras en una mano y abundante sangrado, por lo que fue trasladado a la policlínica de Malinas, donde poco después se constató su muerte por electrocución.

La Policía investiga el hecho como una muerte dudosa y presume que el hombre estaba robando cables del alumbrado público cuando recibió una descarga eléctrica.