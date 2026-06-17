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BARRA DEL CHUY

Familia sufrió pérdidas totales en un incendio y pide colaboración para reconstruir su vivienda

El esfuerzo de vecinos y autoridades locales permitió construir una pieza en menos de una semana para que pudieran vivir allí. Para colaborar: Cuenta Itaú 3534604 a nombre de Daiana Olivera.

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Hace un mes, se registró un incendio en Barra del Chuy. La familia que vivía en la vivienda afectada perdió todo, pero gracias a los vecinos y la junta local de la zona hoy tienen un nuevo techo. Sin embargo, piden colaboración para poder terminar la obra.

El secretario de la junta, Carlos Fernández, dijo que van dos viviendas completamente incendiadas en un mes con pérdidas económicas para las familias.

En el caso de la familia afectada por un incendio el domingo, el esfuerzo de vecinos y autoridades locales permitió construir una pieza en menos de una semana para que pudieran vivir allí.

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Encontraron un hombre muerto en el interior de una vivienda incendiada en Senda 8 y Gustavo Volpe

Virginia Tofan es la vecina afectada por el incendio y contó que no pudieron hacer nada para evitar que el fuego destruyera por completo su vivienda. "Estamos vivos", dijo y agradeció el apoyo que recibió. Eduardo Olivera dijo que necesitan materiales para poder reconstruir su hogar.

Para colaborar: cuenta Itaú 3534604 a nombre de Daiana Olivera o el contacto telefónico al 098 107 976.

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