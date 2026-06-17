Hubo 18 despidos en imprenta Casabó; trabajadores se movilizan en la puerta y evalúan medidas

Hubo 18 despidos en la imprenta Casabó en Montevideo. PIT-CNT denuncia que son arbitrarios y desde la empresa aseguraron que las medidas son para "preservar la continuidad" de la imprenta.

Según la información de la central sindical, la empresa intentó "que los trabajadores firmaran una rebaja salarial y al negarse hoy amanecieron con 18 despidos totalmente arbitrarios, de personas que tienen, la mayoría, 30 años de antigüedad en la empresa". Agregan que la empresa les comunicó por teléfono y que señaló que habrá más desvinculación.

Los trabajadores se están movilizando en la puerta de la imprenta, que pertenece al grupo económico Mailhos, ubicada en avenida Rondeau y Asunción. Evalúan varias medidas, entre estas, la ocupación de la empresa.

Seguí leyendo Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle

"La prioridad de CASABÓ es cuidar la viabilidad de la operación, sostener sus compromisos y proteger la mayor cantidad posible de puestos de trabajo", indicó la empresa.

Desde el PIT-CNT rechazan los despidos y cuestionan que citaron a los trabajadores a una reunión y no permitieron el ingreso de dirigentes de la central ni del Sindicato de Artes Gráficas, lo que consideran que es una "violación a leyes de negociación colectiva".

La dirección de la empresa comunicó que "CASABÓ atraviesa una situación operativa compleja que exige adoptar medidas difíciles orientadas a preservar la continuidad" y que "analizó distintas alternativas antes de llegar a esta instancia y entiende la sensibilidad que este proceso puede generar para las personas involucradas, sus familias y el conjunto de la organización".

“Dicen que es por temas económicos, pero entendemos que es por tema antisindical. A los trabajadores no permitir una rebaja salarial, son despedidos al otro día, y en esa reunión dicen no tener vuelta atrás y que van a seguir adelante con más despidos”, dijo la dirigente del PIT-CNT.

El sindicato solicitó una reunión con el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Señalaron que es una empresa en la que hay conflicto desde hace siete años, y que no respetan las pautas salariales.

“Nosotros vemos con mucha preocupación estos 18 despidos, porque no solamente es una reestructura que no fue avisada anteriormente en comunicación interna de los compañeros, sino que se les avisó en el momento y muchos se enteraron por mensajes vía whatsapp”, cuestionó la presidenta del Sindicato de Artes Gráficas, Karina González. “Es una represalia”, aseguró.