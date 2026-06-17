Suprema Corte inició sumario a jueza que actuó en el caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado por su padre

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales, dio cuenta este miércoles del inicio de un sumario a la jueza de Familia Especializada de 4º turno, Rossana Re Fraschini, por su actuación en el caso del Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes el 6 de marzo por su padre y cuyo cuerpo fue encontrado en una zanja cerca de su casa en Flor de Maroñas.

Morales compareció en comisión de Diputados para dar explicaciones sobre la actuación del Poder Judicial en el caso, de las juezas que intervinieron, la disposición de la SCJ de iniciar una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades y el posterior inicio de un sumario. "Como todo sumario, está bajo secreto, o sea, que no se puede informar acerca del contenido ni de lo que está pasando", indicó.

La titular de la SCJ indicó que el sumario aún no está resuelto. El hecho de que se haya resuelto iniciar un sumario a la jueza Re Fraschini "no significa que estemos prejuzgando de que hubo deficiencias o una mala actuación". aseguró. El procedimiento determinará si hubo o no un hecho incorrecto en su actuación que amerite una sanción.

PRESUPUESTO Morales reconoció que el Poder Judicial necesita mayor presupuesto en la próxima Rendición de Cuentas para más recursos humanos y mejoras edilicias. "Cuando suceden los problemas, todo el mundo se preocupa; pero antes, cuando necesitamos los recursos para implementar correctamente su funcionamiento, no aparecen tan rápidamente", afirmó. PRESIDENTA SCJ

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