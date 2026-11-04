El mensaje del papa León XIV horas antes de viajar a Uruguay: "Me encomiendo a sus oraciones"

El papa León XIV publicó en mensaje en redes sociales este miércoles con motivo de su viaje a Sudamérica, que comenzará el viernes 6 en Uruguay.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, escribió el papa, con el hashtag: #ViajeApostólico.

León XIV llegará a Montevideo el viernes 6 a la hora 16:30, y desde las 17:45 comenzará con las actividades oficiales.

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Primero un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la plaza Independencia, para luego mantener un encuentro privado con el presidente Orsi y demás autoridades del gobierno.

Luego se le entregarán las llaves de la ciudad en el Cabildo y más tarde visitará la Catedral de Montevideo.

El sábado la jornada comienza con la misa en Paysandú y luego, de tarde, vuelve a Montevideo para un encuentro con la sociedad civil en Casavalle, una visita a la Universidad Católica y al final la Vigilia de Oración en el estadio Centenario.

El domingo es la misa en Florida, por el Dia de la Virgen de los Treinta y Tres, para luego, de tarde, partir hacia Buenos Aires.