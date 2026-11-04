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policía pide colaboración

Buscan a una joven de 27 años que viajó de Maldonado a Montevideo y está desaparecida desde el sábado

Victoria Gisel Martínez Carballo salió de su casa el 31 de octubre para asistir a una competencia de gimnasia junto a su novio. La Policía pide la colaboración de la población.

Foto: difusión Ministerio del Interior.

Foto: difusión Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía de Maldonado piden la colaboración de la población para encontrar a Victoria Gisel Martínez Carballo, de 27 años, cuyo paradero se desconoce desde el sábado 31 de octubre.

Según la información oficial, la joven salió de su domicilio en Maldonado sobre las 8:30 y viajó a Montevideo junto a su novio para asistir a una competencia de gimnasia. Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Martínez Carballo es de contextura delgada, baja estatura y tiene el cabello largo, castaño claro con tonalidades rubias.

Foto: Subrayado. Terminal de Maldonado.
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Al momento de salir de su casa vestía un short de jean azul, una blusa blanca, una campera de cuero negra y championes negros. Llevaba un bolso negro, dinero en efectivo y su teléfono celular.

Quienes tengan información que permita ubicarla pueden comunicarse al 9-1-1, al Departamento de Personas Ausentes al 2030 4638, al correo electrónico [email protected] o concurrir a la seccional policial más cercana.

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