EL PADRE SALIÓ DE CTI

Familia afectada por incendio en Salto: niño de 3 años fue dado de alta y sus tres hermanos siguen internados

Los pequeños de 7, 8 y 9 años, permanecen en el Hospital Pereira Rossell. Estables, pero dentro de su gravedad; uno volvió a CTI. En tanto, el padre pasó a sala de cuidados intermedios.

Luego del incendio de una casa en el barrio Parque Solari de la ciudad de Salto, que afectara a una familia entera y que dejara a cuatro niños y a su padre en CTI, los damnificados continúan internados.

Según informaron a Subrayado fuentes de la familia afectada, tres de los niños de 7, 8 y 9 años, permanecen internados en el Hospital Pereira Rossell. Estables, pero dentro de su gravedad, de indicó. Dos de ellos, están en el ala de quemados y el otro volvió a CTI.

El personal de la salud que los trata señala que, por el momento, la situación sigue siendo de gravedad, pero dentro de una estabilidad que los mantiene internados en el centro asistencial.

Mientras tanto, el pequeño de tres años de edad, que también fue afectado por el siniestro, fue dado de alta del Hospital de Salto en las últimas horas y permanece con sus abuelos paternos.

Por su parte, el padre de familia pasó del CTI a una sala de cuidados intermedios de un sanatorio privado de la ciudad de Salto.

La situación familiar sigue siendo compleja pese a la colaboración de la comunidad salteña para que los damnificados pudieran recuperar los bienes perdidos en el incendio y para que pudieran sostenerse mientras dure la internación.

