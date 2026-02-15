RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Tres personas murieron tras despiste y vuelco de vehículo en ruta 31, en Salto

Según informó Policía Caminera, los ocupantes de la camioneta retornaban del Carnaval de Artigas hacia su domicilio en Salto. El siniestro de tránsito fatal ocurrió en a la altura del kilómetro 21.600.

siniestro-fatal-salto-madrugada
Policía Caminera

Policía Caminera

Un siniestro de tránsito cobró la vida de tres personas en la madrugada de este domingo en la ruta 31, a la altura del kilómetro 21.600, en el departamento de Salto.

Los fallecidos son: una mujer de 42 años, una mujer de 79 años y un hombre mayor de edad (sin edad confirmada).

Una camioneta que circulaba de este a oeste y, por causas a determinar, despistó hacia la faja natural del lado sur y volcó, quedando en posición invertida fuera de la ruta.

un inspector de transito de salto fue atropellado por un motociclista que intento evadir un control
Seguí leyendo

Un inspector de tránsito de Salto fue atropellado por un motociclista que intentó evadir un control

En la misma viajaban 6 ocupantes, su conductor de 71 años resultó lesionado, diagnosticado con politraumatismos graves; su esposa, de 51 años, diagnosticada con con traumatismos de entidad; y la hija de ambos de 8 años de edad asistida también en el lugar, sin lesiones de gravedad. Todos fueron derivados a un centro de salud.

Según informó Policía Caminera las personas retornaban del Carnaval de Artigas hacia su domicilio en Salto.

Temas de la nota

Lo más visto

Incidente en un ómnibus: pasajero quiso pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó
LÍNEA 169 DE CUTCSA

Incidente en un ómnibus: pasajero quiso pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó
APARICIO SARAVIA Y JACINTO TRÁPANI

Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
ASUMIRÁ VERÓNICA PIÑEIRO

Renunció la directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado
TENÍA ANTECEDENTES PENALES

Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos y la camioneta que conducía terminó incrustada en una casa
LO ANUNCIÓ LA COMUNA

Desde este domingo habrá nueve nuevos puntos de control para vehículos de carga en Montevideo

Te puede interesar

Tres personas murieron tras despiste y vuelco de vehículo en ruta 31, en Salto
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Tres personas murieron tras despiste y vuelco de vehículo en ruta 31, en Salto
Domingo húmedo, inestable y caluroso con algunas lluvias aisladas, según Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo húmedo, inestable y caluroso con algunas lluvias aisladas, según Nubel Cisneros
Murió el hombre de 38 años con antecedentes penales que había sido baleado en un ataque a tiros
LA COMERCIAL

Murió el hombre de 38 años con antecedentes penales que había sido baleado en un ataque a tiros

Dejá tu comentario