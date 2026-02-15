Un siniestro de tránsito cobró la vida de tres personas en la madrugada de este domingo en la ruta 31, a la altura del kilómetro 21.600, en el departamento de Salto.
Tres personas murieron tras despiste y vuelco de vehículo en ruta 31, en Salto
Según informó Policía Caminera, los ocupantes de la camioneta retornaban del Carnaval de Artigas hacia su domicilio en Salto. El siniestro de tránsito fatal ocurrió en a la altura del kilómetro 21.600.
Los fallecidos son: una mujer de 42 años, una mujer de 79 años y un hombre mayor de edad (sin edad confirmada).
Una camioneta que circulaba de este a oeste y, por causas a determinar, despistó hacia la faja natural del lado sur y volcó, quedando en posición invertida fuera de la ruta.
Un inspector de tránsito de Salto fue atropellado por un motociclista que intentó evadir un control
En la misma viajaban 6 ocupantes, su conductor de 71 años resultó lesionado, diagnosticado con politraumatismos graves; su esposa, de 51 años, diagnosticada con con traumatismos de entidad; y la hija de ambos de 8 años de edad asistida también en el lugar, sin lesiones de gravedad. Todos fueron derivados a un centro de salud.
Según informó Policía Caminera las personas retornaban del Carnaval de Artigas hacia su domicilio en Salto.
Dejá tu comentario