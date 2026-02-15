Tres personas murieron tras despiste y vuelco de vehículo en ruta 31, en Salto

Un siniestro de tránsito cobró la vida de tres personas en la madrugada de este domingo en la ruta 31, a la altura del kilómetro 21.600, en el departamento de Salto .

Los fallecidos son: una mujer de 42 años, una mujer de 79 años y un hombre mayor de edad (sin edad confirmada).

Una camioneta que circulaba de este a oeste y, por causas a determinar, despistó hacia la faja natural del lado sur y volcó, quedando en posición invertida fuera de la ruta.

En la misma viajaban 6 ocupantes, su conductor de 71 años resultó lesionado, diagnosticado con politraumatismos graves; su esposa, de 51 años, diagnosticada con con traumatismos de entidad; y la hija de ambos de 8 años de edad asistida también en el lugar, sin lesiones de gravedad. Todos fueron derivados a un centro de salud.

Según informó Policía Caminera las personas retornaban del Carnaval de Artigas hacia su domicilio en Salto.