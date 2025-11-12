Falsa amenaza de bomba en la Embajada de Rusia: personal de Materiales Peligrosos inspeccionó el lugar

Efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos concurrieron a la Embajada de Rusia este miércoles a mediodía, por una amenaza de bomba .

En la llamada que recibieron alertando de una bomba, indicaron que había sido colocada por "personas pertenecientes a una agrupación llamada Ucrania Libre".

En el lugar, ubicado en bulevar España y José Ellauri, estuvo una dotación del Cordón y personal del Departamento de Materiales Peligrosos de Bomberos, con los protocolos de seguridad pertinentes. Inspeccionaron las instalaciones y revisaron las cámaras de seguridad.

Seguí leyendo Un uruguayo mató a su pareja en Brasil: la asfixió y fue detenido cerca de la comisaría

No hubo evacuaciones y personal de Bomberos se entrevistó con el embajador ruso, que aseguró que por cámaras no se visualizó el ingreso de personas ajenas a la Embajada.

Ahora se investigará el origen de la llamada por la que se desencadenó el protocolo.