Falla en transformador de UTE dejó a 19.000 clientes de UTE sin luz en San Carlos

Una falla en un transformador de UTE en la noche de este lunes derivó en que 19.000 clientes quedaran sin suministro de energía eléctrica en San Carlos y la zona norte de esa ciudad. Para el mediodía del martes, los servicios habían sido restablecidos de forma esporádica.
El pico fue de 19.000 clientes sin suministro anoche en la ciudad de San Carlos y el norte de la ciudad, pero el servicio fue restablecido en el mediodía de este martes.
Desde UTE dijeron a Subrayado que se trató de una falla en la subtransmisión de energía. El pico fue en la noche.
Pasadas las nueve de la mañana de este martes había 12.847 clientes sin suministro en el departamento. Y en el mediodía ese número se redujo a 389.
En la mañana de este martes, UTE comunicó lo siguiente: "En la madrugada quedaron repuestos 6 mil clientes de los casi 19 mil que se vieron afectados en la noche de ayer por una falla excepcional ocurrida a nivel de subtransmisión en la ciudad de San Carlos y las zonas rurales aledañas. Nuestras brigadas continúan trabajando para lograr la reposición total de los servicios a la brevedad. Agradecemos la buena disposición".
Además, un transformador ubicado en Avenida Laureano Alonsopérez y Avenida Al Paso de la Cadena, en el barrio Deauville de Punta del Este, tomó fuego en la noche del lunes. El incendio provocó que la zona quedara sin luz, afectando algunas decenas de clientes. Desde la empresa explicaron que este caso no tuvo relación con el primero.
